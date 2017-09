Propositions pour que le centre droit et la droite gagnent trois sièges au lieu de deux

Mesdames et Messieurs les maires et les élus et grands électeurs pour les sénatoriales du 24/09/2017



OBJET: PROPOSITIONS pour gagner aux sénatoriales du 24.09/2017 ( 2 pages )





Mesdames et messieurs , je reviens vers vous vue que la semaine dernière les choses se sont éclaircies et de ce fait nous voyons mieux les forces en présence pour les sénatoriales du 24/09/2017 .



Je vous rappelle qu'il y a 1342 grands électeurs = 100 % nous avons 4 sénateurs ce qui nous fait donc 100 % : 4 = 25 % pour 1 sénateur



Ancien adjoint aux maires de St-Paul ( Joseph Sinimalé et Alain Bénard ) je lance un appel à toutes les communes de centre droit et de la droite pour faire ensemble 2 listes pour pouvoir gagner 3 sénateurs au lieu de 2 . Si vous choisissez une seule liste groupée vous etes perdants . Pour cela je propose de diviser en deux ; tous les suffrages des 13 communes restantes qui pèsent 43,78 % se décomposant ainsi :

( St-Paul = 12,58 % + Le Tampon = 9,22 % + St-André = 6,66 % + St-Louis = 6,34 % + L'Etang-Salé = 1,67 % + Bras-Panon = 1,52 % + Petite Ile = 1,42 % + Les Troi-Bassins = 0,85 % + Salazie= 0,84% + Entre Deux = 0,78 % + La Plaine Des Palmistes = 0,70 % + Cilaos = 0,63 % + St-Philippe = 0,60 % ) = 43, 78 % au total pour 13 communes .



43,78 % : 2 = 21,89 % c'est la moitié des grands électeurs à rajouter sur la liste N° 3 et la liste N° 4 que je conduirais et si vous faites une seule liste vous aurez comme résultat 17,48 % + 43,78% = 61,26 % ce qui fait que la liste de NASSIMAH DINDAR obtiendrait 61,26 % - 50 % = 2 sénateurs et le reste = 11,26 % trop faible . La liste de NASSIMAH DINDAR = 2 sénateurs



La liste LPA et PS = 27,12 % = 1 sénateur



PLR+PCR+PROGRES + LREM = 12,10 % = 1 sénateur et bénéficie au plus fort reste Cette hypothèse n'est pas rentable pour ( le centre droit et la droite ) .





Tandis qu'en divisant les suffrages des 13 autres communes par deux et en faisant deux listes , nous obtenons 3 sénateurs au lieu de 2 seulement ; c'est pouquoi je vous propose la solution ci dessous :



1) - la liste N° 1 : CENTRE GAUCHE LPA + PS = (Les avirons = 1,34 % ) + St-Denis = ( 17,33% ) + 5 St-Leu = 3,98% ) + ( St-Benoit = 4,47 % ) = 27,12 %



2 ) - La liste N° 2 : PLR + PCR + Progrès + LREM = ( Le Port = 4,23 % ) + ( Ste-Suzanne= 2,65% ) + ( St-Joseph = 4,43 % ) + ( Ste-Rose = 0,79% ) = 12,10 %



3)- La liste N° 3 : de NASSIMAH DINDAR : ( Conseil départ = 2,5 % ) + ( conseil Régional= 1,27 %) + Ste-Marie = 3,92 %+ (St-Pierre = 9,79% ) = 17 ,48% + ( 1/2 la moitié des 13 communes restantes = 21,89 %) = 39,37 % - 25 % = le plus fort reste = 14,37 %



4)- La liste N° 4 : DE BERNARD LAW-WAI : du CENTRE DROIT + LA DROITE = 21,89 %



Si toutefois la commune de La Possession me rejoins : 21,89 % + 3,82 % = 25,71%



Nous obtiendrons dans ce cas de figure ce résultat sur la base de 25% : (la liste n° 1 = 1 sénateur ) ; ( la liste n° 2 = 0 sénateurs ) et ( la liste n° 3 récolterait 1 sénateur à 25% + 1 autre sénateur pour le plus fort reste = 2 sénateurs au total pour la liste n°3 de NASSIMAH DINDAR ) ; et enfin ( 1 sénateur pour la liste n° 4 de BERNARD LAW-WAI ).



Pour la liste N° 4 que je conduirais je propose aux cinq premiers candidats d'effectuer un mandat d'une durée de 6 mois de façon à ce que les deux maires en 3ème position ( Mr Jean-Claude Lacouture ) et en 5ème position ( Mr Daniel Gonthier ) puissent faire une rupture de six mois avec leur mandat de maire ; de manière à pouvoir conduire à nouveau une liste aux municipales en 2020 de façon à etre en règle avec le cumul de trois mandats successifs prévus dans le cadre des nouvelles législations et qui les empêcheraient de se représenter . Une grande faveur sera faite pour la 6ème candidate qui aura donc le privilège de siéger pendant 3 ans et demi au lieu de 6 mois et je propose donc à Mme Vanessa Miranville maire de la Possession cette place de choix .



Je tiens à rappeler que les cinq premiers(ères) candidats signeront leurs lettres de démissions et les remettront à la sixième candidate de façon à ce qu'elle puisse déposer avant chaque échéance la démission des cinq premiers candidats de façon à ce que les engagements soient respectés .



Voici donc ma proposition pour la liste N° 4 et la composition reste à négocier



1) - St-Paul = BERNARD LAW-WAI du 24/09/2017 au 30/03/2018 = 6 mois



2 ) - Le Tampon = Mme Laurence Mondon du 01/04/2018 au 30/09/2018 = 6 mois



3 )- L'Etang-Salé = Mr Jean-Claude Lacouture du 01/10/2018 au 30/03/2019 = 6 mois



4) - St-Louis = Mme Nathalie Hamilcaro du 01/04/2019 au 30/09/2019 = 6 mois



5)- Bras-Panon = Mr Daniel Gonthier du 01/10/2019 au 30/03/2020 = 6 mois



6 )- La Possession = Mme Vanessa Miranville du 01 /04/2020 au 24/09/2023 = 3ans et demi



Le centre droit et la droite ont tout à gagner vue qu'on obtiendra une liste de candidats supplémentaire et en plus la façon dans laquelle je conçois la liste , je peux sauver deux maires du cumul des trois mandats successifs pour 2020 .



En espérant que mesdames et messieurs les maires et les élus vous me donnerez votre accord en m'appelant au téléphone ou en m'envoyant un e-mail pour vous rencontrer et pour la signature du dépot d'une liste gagnante à coup sûr et en plus très démocratique ; je vous prie de croire Mesdames et Messieurs les maires et les élus en l'expression de mes sentiments les plus respectueux.