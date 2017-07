"Proposition finale" de Tereos, pour F.Vienne: "Ça passe ou ça casse"

Les tracteurs ne sont ni au Barachois, ni à l'usine du Gol, ni à celle de Bois Rouge... Le calme règne ce matin. Si ça sent l'incertitude, pour certains planteurs, ou la sortie de crise pour d'autres, ils devraient en savoir davantage en fin de matinée.



Frédéric Vienne, président du syndicat la FDSEA, affirme que "la proposition finale" de Tereos est attendue en fin de matinée, ce mardi. "La base (syndicale, ndlr), a été convoquée et sera à 10h au champ de foire de Bras Panon pour passer au vote et accepter, ou non, la proposition", explique-t-il. Une proposition qui devrait dépasser les 2,50 euros acquis. Arriveront-ils à 3 euros ce matin? Frédéric Vienne s'attend à une proposition plus intéressante, selon les informations qui lui ont été données par l'État. Si les planteurs ne sont toujours pas satisfaits, ils se concerteront pour déterminer la suite des actions.



Pour Isidore Laravine, membre du CGPER, "il faut trouver une issue et mettre un terme à ce conflit". Sans accord trouvé dans les prochains jours, les planteurs pourraient voir un retour à la convention de 2015, rappelle-t-il. Les 6 millions d'euros demandés sont déjà "une belle somme", selon lui.



Pour ce matin, il avoue préférer "se concentrer sur le vote et non les blocages, pour une demi-journée". Sur les ondes de Radio Freedom, Jean-François Sababady (Mouvement des paysans solidaires de La Réunion), a traité de "lâches" ceux qui ne sont pas venus bloquer l'usine de Bois Rouge ce matin. Frédéric Vienne répond: "Monsieur Sababady vient de se réveiller sur le conflit de la canne. Nous on y est depuis trois mois. Nous avons choisi de ne pas bloquer ce matin car à un certain moment il y a une réflexion à porter", explique-t-il avant d'assurer que "la détermination est là". Il ajoute qu'"il ne faut pas monter les agriculteurs les uns contre les autres".



S'approche-t-on de la sortie de crise? "On a déjà un pied dehors depuis la semaine dernière. On attend le résultat cet après-midi. Ça passe ou ça casse".