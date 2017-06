Mail Communiqué Propos d'Emmanuel Macron : "L’exemple doit venir du sommet de l’Etat" (F.Mangrolia) Communiqué de presse de Farid Mangrolia, candidat aux législatives dans la première circonscription, suite aux propos du Président Emmanuel Macron.





Aujourd’hui, moi, Farid Mangrolia, Français, Réunionnais issu du métissage et porte parole d'un message de paix, je suis choqué d'entendre un Président de La République tenir des propos "humoristiques" pour discuter de sujets aussi graves.



L’exemple doit venir du sommet de l’Etat.



Lorsque j'ai décidé de m'engager dans ces élections législatives, j'ai fait du vivre ensemble le 1er chantier de mon programme: "Cassons les a priori et les amalgames qui gangrènent notre société et qui favorise la montée de la xénophobie"



C'est pourquoi je ne vous cache pas ma surprise en voyant cette vidéo datant de ce jeudi 1er juin 2017. Notre Président, s’adressant à son interlocuteur au Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique d’Etel dans le Morbihan, prononce ces paroles : "Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien" sur un ton sarcastique, pire, teinté de désinvolture.



Rappelons que le kwassa kwassa, ce sont 10 000 morts qu'a fait le Visa Balladur depuis 1993.



Je souhaite faire part de ma déception quand à ce discours qui est, à mon sens, indigne d'un chef d'état que j'ai moi-même choisi pour les valeurs qu'il représente, contre celles du FN.



Il ne faudrait pas que des incidents de ce genre viennent entacher notre vivre ensemble si cher aux Réunionnais.



J'espère que le président de La République comprendra dans l'avenir, la gravité et les conséquences qu'un tel discours peut susciter et j'ose espérer qu'il reviendra sur ses propos qui portent atteinte non pas seulement aux comoriens mais aux droits de l'homme et du citoyen.



Nous sommes tous concernés !



A vous, candidats investis par "En Marche!" que comptez-vous faire?



Réunionnais, Français d'Outre-Mer issu du métissage, descendants d'engagés et d'esclaves, de cultures et de confessions différentes, rejoignez moi et portons tous ensemble ce message.

Farid Mangrolia

Président des commerçants et de la Jeune Chambre économique franco-comorienne

