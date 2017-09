Propagande de Thierry Robert sur Facebook, qui paye vraiment ?

Je m'étonne ce matin de la capacité du député Thierry Robert à acheter des masses et des masses de publicité sur Facebook.



L'ex de Saint-Leu n'hésite pas à "sponsoriser" à la volée de nombreuses publications.



Son objectif ? Manipuler l'opinion publique en déformant les éléments, en les sortant de leur contexte.



Et que dire de sa nouvelle pétition visant à manipuler (une fois de plus) l'opinion en dressant les internautes contre les médias ?



Un jeu dangereux donc auquel Thierry Robert semble exceller... à quel prix ? Qui finance les dépenses publicitaires du député ? Les réunionnais accepterons-t'ils encore longtemps d'être manipulés par un mégalo ?



Vous faites du mal à la société réunionnaise, vous êtes un allumeur de mèche, seules vos ambitions politiques guident vos actions.



Thierry, a force alé à l'eau calbasse i pete



Un observateur