Projet "ceinture et route de la soie": Didier Robert défend la position stratégique de La Réunion La Réunion Positive

Une conférence en présence des autorités chinoises, de Laurent Fabius, Président du Conseil Constitutionnel français et ancien Premier Ministre, de Romano Prodi, ancien Président de la Commission Européenne et ancien Premier Ministre Italien, et de David Gosset, fondateur du Forum Chine France.



Le projet de « Ceinture et Route de La Soie » permettant de recréer l’antique « Route de la Soie » reliant l’empire du milieu à l’Europe a été lancé, rappelons-le dès 2013, par le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping.



Didier Robert a insisté sur le rôle que pouvait avoir La Réunion dans cette stratégie globale Chine/Europe/Asie. Dans son allocution, le président de la Région a rappelé, en préambule, la carte d'identité de La Réunion : sa place stratégique de territoire français et européen aux portes de l'Afrique, au coeur d'une importante zone économique exclusive avec un formidable potentiel sur le thème de l’économie bleue mais aussi ses liens historiques avec la Chine avec une population d'origine chinoise à La Réunion qui représente un peu plus de 40 000 personnes.



Le Président a ensuite présenté la volonté politique forte d'une ouverture sur le monde qu'il porte depuis 2010 avec l'ensemble de l'équipe régionale : une ouverture affirmée sur le grand océan Indien avec la présence désormais de nombreux acteurs économiques à Madagascar, Maurice, Seychelles, Comores, Mozambique, Afrique du Sud … la volonté politique d'impulser une plus grande coopération entre La Réunion et la Chine (Tianjin en particulier), en rappelant notamment le partenariat établi avec Tianjin depuis 2003, ainsi que la ligne directe Réunion-Canton ouverte cette année avec Air Austral et Air Madagascar.



"Comment imaginons-nous cette route de la soie pour La Réunion ?" Pour le Président Didier Robert, avec la combinaison Chine/Europe, La Réunion peut s'imposer comme la plate-forme de rebond vers l'Afrique de par son positionnement stratégique. Par ailleurs, l'expérience et le savoir-faire des entreprises réunionnaises sur les champs particuliers des énergies renouvelables, du numérique, de la formation ou encore de la recherche et de l'innovation, constituent des atouts évidents pour établir de vraies relations d’affaires avec les pays de l’Est africain.



En conclusion, le Président a souligné le fait qu'il serait mutuellement bénéfique de renforcer la coopération entre les universités de La Réunion et de Nankai, en particulier dans le domaine de la recherche (médecine tropicale, médecine chinoise…). Il est tout aussi nécessaire enfin de renforcer les connectivités aériennes entre le nord de la Chine et La Réunion, un sujet sur lequel des études sont d’ores et déjà engagées. Zinfos974

Dans la même rubrique : < > Retour en images sur l'inauguration de l'exposition TABISMAN à Stella Matutina Présentation du Nouveau Modèle Réunionnais au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Tweets by Region_Reunion “Passeport Réussite pour chaque jeune.” “La 2ème génération des Grands Chantiers.” “Libérer les entreprises et les énergies.” “Libérer la terre.” “Affirmer l’identité, la fierté réunionnaise.” “Liberté de bouger, de se connecter...” “La coopération.”