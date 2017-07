Problèmes sur le SAFE : À quand un geste commercial des opérateurs ?

Internet est enfin revenu à la normale. Pendant près de 15 jours, nous avons dû batailler avec un débit digne de la préhistoire du net. Impossible même d'ouvrir certaines pages tellement elles mettaient du temps à se charger.



L'explication? Des problèmes sur le câble SAFE. Avouez que ce n'est pas de notre faute, simples consommateurs !



Quinze jours, ça fait un demi-mois. Dans tout autre pays civilisé au monde, les fournisseurs effectueraient un geste commercial pour se faire pardonner.



Nous payons quand même (très) cher par rapport à ce qui se fait en métropole et Free nous a montré que l'on pouvait faire mieux et pour moins cher à la Réunion dans le GSM. Pourquoi pas dans le net?



Nous payons donc très cher pour un service que nos opérateurs locaux ont été incapables de nous fournir pendant 15 jours. Ce serait la moindre des choses qu'ils nous fassent une ristourne, non ?