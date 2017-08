<<< RETOUR La Réunion Positive

Prix Kalou : Les meilleures publicités Péi La Réunion Positive La 3ème édition du prix kalou s’est tenue en juin dernier sur le campus universitaire du moufia. créé en 2015 Par les étudiants de licence professionnelle des métiers de la communication, le prix kalou vise à récompenser Les créations valorisant l’identité réunionnaise dans la publicité et la communication.



Outre l’acquisition de compétences techniques et professionnelles inhérentes à l’organisation d’un événementiel – devis, comparatifs, recherche de partenaires, relations presse, coordination - le groupe d’étudiants en charge du Prix Kalou 2017 a également pu développer son réseau, mettre en pratique et faire valoir ses compétences mercatique et communicationnelle.

Un exercice grandeur nature qui s’inscrit dans la lignée de l’alternance en permettant aux étudiants d’acquérir expérience, compétences et réseau, par le maillage de l’apprentissage théorique en centre de formation et l’application terrain au sein de leur entreprise.

Pour cette troisième édition, 13 agences et près de 200 publicités ont posé leur candidature pour une ou plusieurs des quatre catégories du concours : Le meilleur print de l’année – marque locale

Le meilleur print de l’année – institution publique

Le meilleur print de l’année – marque nationale / internationale

Le meilleur spot tv de l’année – toutes marques Par la suite, le jury a présélectionné 10 créations dans chacune des catégories et les ont soumises au vote du grand public sur la fan page du Prix Kalou.



LA LICENCE M3C

Sur un an en alternance, la licence des métiers de la communication est dispensée au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP). L’objectif est de former des diplômés capables d’analyser et de poser une problématique de marketing et/ou de communication dans une organisation, proposer des stratégies de communication adaptées, préconiser, négocier et mettre en oeuvre les moyens médias ou hors médias. La formation est accessible aux personnes titulaires : D’un DUT, BTS, DEUST ou diplômes reconnus de niveau équivalent de préférence dans le domaine de la mercatique, du commerce, du management, de la communication, de la gestion et de l’informatique

D’autres titres de niveau BAC + 2 (120 ECTS), français ou étrangers justifiant d’expérience dans le domaine de la mercatique, du commerce, du management, de la communication, de la gestion, et de l’informatique

D’un baccalauréat et justifiant d’une expérience professionnelle attestée d’au moins cinq ans dans les domaines de la mercatique, du commerce, de la communication, de la gestion et de l’informatique. Chacun et chacune a alors pu voter – jusqu’à cinq créations par catégorie – pour ses publicités préférées. Lors de la soirée de gala, le 1er juin dernier, agences, annonceurs, étudiants et partenaires étaient réunis pour assister à la remise de prix du Grand gagnant dans chacune des catégories. Au programme show-case musique et danse, dégustation, animations… Parmi les grands gagnants l’IRT (Havas) a remporté deux prix : le meilleur print institution publique et le coup de coeur des étudiants.





LES GRANDS GAGNANTS PRIX KALOU 2017



MEILLEUR PRINT EN MARQUE LOCALE : Café le lion – HTC



MEILLEUR PRINT EN MARQUE NATIONALE / INTERNATIONALE : Speedy – Court-Circuit



MEILLEUR PRINT INSTITUTION PUBLIQUE : IRT – Havas



MEILLEUR SPOT TV : Car jaunes – Image Corp



COUP DE COEUR DES ÉTUDIANTS : IRT – Havas





CONTACT

SERVICE UNIVERSITAIRE DE FORMATION PERMANENTE UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION

2, rue Joseph Wetzell

Parc Technologique Universitaire

97490 Sainte-Clotilde

0262 48 3370

sufp@univ-reunion.fr

www.sufp.re



