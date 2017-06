Prix Kalou 2017 : Une troisième édition réussie

Plus de 500 invités se sont retrouvées jeudi soir dans l'amphithéâtre bio-climatique de l'Université de la Réunion à Saint-Denis pour récompenser les publicités locales les plus représentatives de l'identité réunionnaise avec le prix Kalou 2017. Cette soirée de gala était animée par Tomy Dijoux,



Pour cette troisième édition, 13 agences ont participé à ce concours en envoyant 200 publicités (print et vidéo) afin de concourir dans les quatre catégories du Prix Kalou 2017. Un jury de présélection a nominé 10 créations dans chaque catégorie puis le grand public a voté pour leur meilleure publicité via la page Facebook, nominant ainsi 5 créations par catégorie.



L’agence HTC a remporté le Prix Marques Locales avec "Café Le Lion", suivi de L’agence Court-Circuit pour le Prix Marques Nationales et Internationales avec "la Savate pour Speedy". L’agence Havas pour le Prix Secteur Public et Associatif avec "Intensément Réunionnais par L’IRT", l’agence Imagecorp remporte le Prix Spot Vidéo pour "Car jaune" et pour le Coup de Cœur des Etudiants (Print) c’est l’agence Havas pour l’IRT avec "Maloya" et Le Prix Coup de Cœur des Etudiants (Vidéo) décerné à l’agence HTC pour "Syndicat du sucre".



"Un grand merci à toute l'équipe, aux partenaires et entreprises réunionnaises qui ont contribué à la réussite de cet événement. C’était très dur à organiser, on est passé par des rires, des engueulades, de la déception et du stress mais on est heureux du résultat. Un grand merci également au service universitaire de formation permanente (sufp, ndlr) et à un ti bout de femme Madame Hoareau qui tient cette licence de mains de maitre depuis des années. A l’année prochaine pour la 4e édition qui sera encore plus fort", annonce Brice Rosalie l’un des étudiants organisateurs de ce prix Kalou 2017.