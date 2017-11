Mail ZinfosBlog (En attente) Prière du Notre Père : Raphaël Enthoven cède à la tentation.





Les cathos ont décidé d’adopter une nouvelle traduction du Notre Père. Depuis le latin du Pater de quand j’étais petit. Partageant l’avis de Georges Brassens (sans le latin, la messe nous emmerde), je n’ai jamais appris la nouvelle version française. Il y avait avant déjà une version traduite qui était bien suffisante.

Parce que tutoyer le Bon Dieu, je trouvais ça gonflé. La vieille version traduite du latin, convenable celle-là où le vouvoiement permettait de ne pas se laisser aller avec le Père à une familiarité de mauvais aloi, me convenait. Et il y avait aussi la traduction de «et ne nos inducas in tentationem » par : « ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Partageant la position d’Albert Camus : « un homme ça s’empêche », le Seigneur était prêt, nous disait-on, à nous aider à ne pas déconner, il suffisait de le lui demander. La nouvelle version post-Vatican II, traduisit : « ne nous soumets pas à la tentation ». Soudain, on tutoyait Dieu comme un copain de bistrot, en lui demandant de ne pas insister avec ses propositions de nouvelles tournées de Calvados, ou autres. Contresens de traduction, et contresens religieux, le Dieu catho n’est pas le Dieu jaloux des juifs. Le trinitaire il est gentil, et c’est d’ailleurs pour ça qu’on l’appelle Bon Dieu.

À partir du 3 décembre prochain, fin de l’hérésie avec un retour à une saine orthodoxie et une traduction plus fidèle: «Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Quoiqu’un peu ampoulée, la rédaction est claire. Le Bon Dieu est là pour nous aider. Bon les catholiques, ce ne sont pas des rapides en matière de liturgie. Pour changer une virgule il leur faut 40 ans. Il faut savoir que cette fois-ci, pour changer huit mots, le truc est dans les tuyaux depuis 20 ans, voire 50…

Ayant spirituellement quitté l’obédience catholique depuis fort longtemps pour un matérialisme philosophique trivial, en quoi puis-je me sentir concerné? C’est peut-être idiot, mais si je trouve normal de leur rentrer dedans moi-même quand c’est nécessaire, je n’aime pas trop que ce soit d’autres qui le fassent. Et cette fois-ci, c’est un petit marquis surfait qui s’y est mis, et de façon assez indigne. Cela m’a contrarié.

Alors qu’a-t-il donc fait Raphaël Enthoven, notre philosophe radiophonique ?

Ayant adopté des positions critiques vis-à-vis de Moustache le patron de Médiapart au moment de la polémique autour de Tariq Ramadan, il s’est soudain effrayé de son audace. Faut dire qu’intellectuel officiel et organique du mainstream, c’est un statut sympa, surtout quand son papa a balisé le terrain. On a son rond de serviette dans beaucoup d’endroits, on est invité partout, et dès qu’on écrit trois lignes, tous les médias s’esbaudissent. Faudrait voir à pas devenir tricard dans les salons parisiens, parce qu’étiqueté « islamophobe ». Ce serait un statut pire qu’hérétique et relaps au Moyen âge.

Alors, vite vite un contre-feu, taper sur quelqu’un d’autre, de préférence un qui a l’habitude et qui ne fera pas d’histoires. Les cathos pardi ! Tout le monde le fait, ils font le gros dos en se tordant les mains, s’il y a de la cendre à portée, ils s’en couvrent la tête, et il paraît qu’en plus ils tendent l’autre joue.

Enthoven ne connaît strictement rien à la religion catholique, mais ce n’est pas un problème. Avec soit une bêtise confondante, soit une mauvaise foi d’acier trempé, probablement un mariage des deux auquel on va ajouter la lâcheté,

« Une prière mérite mieux qu’un message subliminal » ajoute le gandin pour faire genre.

N’ayez aucune inquiétude Monsieur Enthoven, cette petite crapulerie indigne et misérable vous garantit le retour au bercail sous les ovations.

Et votre amour propre ne risque rien, vous n’en avez pas.

