Prêts pour la 9ème édition de Jour de Sport Santé?

Tous en vêtements de sport ce dimanche 03 septembre au front de mer de Saint-Paul et à la Cocoteraie de l’Étang ! Pour la 9ème édition de "Jour de Sport Santé", le public est attendu nombreux afin de profiter des activités proposées par les associations sportives Saint-Pauloises.Nouveautés cette année, une édition spéciale sport au féminin et la zone de la Cocoteraie, à l’Étang, dédiée aux activités nautiques et de plein air.Retrouvez le programme