Prétoria: Patrick Malet répond à Pierrick Robert

"Monsieur le conseiller municipal,



C’est avec une attention particulière que j’ai pris connaissance de votre courrier par lequel vous souhaitez attirer mon attention sur la situation au sein du quartier du Gol et plus particulièrement de la cité Prétoria.



D’une manière générale, je tiens à préciser que la situation environnementale de la ville de Saint-Louis en général s’est nettement améliorée depuis 2014 avec de nombreuses actions mises en place pour garantir l’entretien des espaces verts, des espaces publics ; en faveur du fleurissement des quartiers et ronds-points, mais aussi pour réduire le nombre des dépôts sauvages et de véhicules hors d’usage. Non sans une certaine fierté, je me dois de préciser que la population saint-louisienne salue l’intervention de la collectivité dans les efforts qu’elle a accomplis pour améliorer l’environnement et le paysage de la ville.



Comme vous le précisez dans votre courrier, l’entretien des espaces communs de la cité Prétoria, l’enlèvement des déchets ne sont pas du ressort de la commune mais, respectivement, du bailleur en charge de la gestion des logements visés et de la CIVIS. Sachez que notre municipalité ne se désintéresse pas de la situation de la population vivant à Prétoria et que nous menons, avec l’ensemble des partenaires intervenants et du tissu associatif local, un travail concret pour garantir la salubrité des locaux et des espaces mais aussi pour favoriser le civisme des habitants par la mise en place d’actions consacrées à la gestion des déchets (tri, dépôts, usages des bacs…).



Il est vrai qu’un apport de moyens humains supplémentaires pourrait permettre d’aller plus loin dans les actions mises en place. C’est pourquoi j’interpelle les autorités publiques et particulièrement les services de l’Etat pour l’octroi d’emplois supplémentaires notamment aux associations intervenant sur ce quartier.



Enfin, je souhaite relever la période et le moment où vous avez choisi d’envoyer ce courrier. Chacun notera que la situation du Gol et de Prétoria préoccupe les opposants de Saint-Louis pendant la période électorale. De notre côté, vous constaterez que c’est depuis trois ans maintenant que nous nous attachons à améliorer le cadre de vie des saint-louisiens en général et des habitants du Gol en particulier au travers des différentes interventions que nous avons menées et que nous continuerons à développer.



Je vous prie de recevoir, Monsieur le conseiller municipal d’opposition, l’expression de mes respectueuses salutations".



Le Maire

Patrick MALET