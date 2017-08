Pressenti au Conseil constitutionnel, Michel Mercier épinglé pour des emplois familiaux

Michel Mercier, pressenti au Conseil constitutionnel, aurait embauché ses deux filles comme assistantes parlementaires alors qu’il était sénateur MoDem. Selon les informations du Canard Enchainé, la première a été employée entre 2003 et 2012 et la seconde de 2012 à 2014 pour 2 000 euros par mois sur Paris. Problème : cette dernière habitait et travaillait à Londres à cette époque pour l'University College London comme responsable des collections d’ethnographie, révèle le journal.



Interrogé, Michel Mercier assure avoir fait venir sa "fille pour [le] seconder dans [ses] fonctions à la commission de la Culture [qu'il venait] d'intégrer". Après vérifications, le Canard Enchainé découvre que Michel Mercier n'a intégré cette commission que trois ans avant l'embauche de sa fille, spécialiste des "reliques textiles de Saint Thomas Becket conservées en France et Belgique".



Des révélations qui tombent mal pour Michel Mercier. Ce mercredi, il doit être auditionné pour la validation de sa nomination au Conseil constitutionnel proposée par Gérard Larcher, rappelle la presse nationale.