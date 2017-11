Présidence du Département : Lacouture 1 / Melchior 0

N'en déplaise à un éditorialiste du lundi qui se croit grand analyste politique, les affaires semblent assez mal engagées pour Cyrille Melchior pour la présidence du Département.Dans plusieurs articles, dont " C'est la Gauche qui choisira le président de Droite du Département ", je vous avais révélé que Jean-Claude Lacouture était le mieux placé pour remporter la présidence de l'assemblée départementale, en remplacement de Nassimah Dindar appelée à d'autres fonctions.Un certains journaliste, ou par incompétence ou pour essayer d'orienter le vote des indécis pour faire plaisir à ses nouveaux maitres, m'a critiqué dans son éditorial, affirmant que je n'avais rien compris et que c'était Cyrille Melchior qui allait être élu.Les faits sont malheureusement tenaces.Ce matin avait lieu l'élection à la présidence du Centre de gestion, un organisme en charge de la formation et de la gestion des personnels communaux.Fait notable, toutes les communes participaient à cette élection, ce qui a fait dire à certains qu'on vivait là un test grandeur nature de la future élection au Conseil départemental.Les ingrédients étaient les mêmes. D'un côté Léonus Thémot, soutenu par Didier Robert et Jean-Claude Lacouture, et de l'autre Augustine Romano, appuyée par Michel Fontaine, André Thien-Ah-Koon et les mêmes élus qui soutiennent Cyrille Melchior.Résultat des votes : Léonus Thémot l'a emporté haut la main !Rendez-vous dans un mois pour le vrai scrutin...