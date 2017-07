Présentation du Nouveau Modèle Réunionnais au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire La Réunion Positive Didier Robert présente le Nouveau Modèle Réunionnais à Nicolas Hulot et Sébastien Lecornu au Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Le Président Didier Robert a rencontré ce mardi 4 juillet au Ministère de l’écologie, le Ministre d’État, Ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot et Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État.



Au lendemain de l’ouverture à La Réunion du 2ème Congrès des baleines à bosse qui rassemble des chercheurs et des étudiants du monde entier, Didier Robert a naturellement évoqué le projet de classement du "chemin des baleines" au Patrimoine Mondial de l’Humanité. La meilleure façon, selon le Président, de préserver les cétacés, de valoriser notre biodiversité exceptionnelle et de transmettre demain un patrimoine naturel préservé à nos enfants.



Didier Robert a souhaité également présenter le Nouveau Modèle Économique engagé par la Région permettant enfin de concilier écologie et économie. Un nouveau modèle dans lequel chacun trouve sa place. Une dimension que l’équipe régionale décline sur l’ensemble du projet régional.



Parmi les autres sujets phares abordés lors de cet entretien : l’agriculture / l’alimentation en particulier pour les établissements scolaires, le tourisme durable, le risque requin, les bassins de baignade partout dans l’île, la création de l’agence climat et biodiversité pour les îles de l’océan-Indien. S’agissant de la gestion du risque requin, le Président a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en place de l’ensemble des actions.



À titre d’exemple, Didier Robert a, de nouveau, plaidé pour un assouplissement du cadre réglementaire pour la réalisation des bassins de baignade. L’objectif est bien de proposer des espaces sécurisés et de prévenir dans le même temps les risques de dégradations des coraux et de l’écosystème des lagons.



Le Président a, par ailleurs, partagé avec les ministres la proposition formulée et acceptée le 29 juin dernier à l’occasion de la conférence de l’Union Européenne sur le climat à Maurice : la mise en place d’une Agence Climat et Biodiversité pour mieux garantir le respect des engagements en faveur de la planète par les différentes îles de l’océan-Indien.



Sur ces différents points le Ministre d’État et le Secrétaire d’État ont affirmé leur soutien total à toutes ces propositions qui permettent de renforcer pour La Réunion les actions et les moyens au service du développement durable. Ces sujets feront naturellement l’objet d’un suivi et d’un partenariat permanents. Ils pourraient en particulier être éligibles au Grand Plan National d’investissement de 5 milliards d’euros et son pilier phare en faveur de l’écologie.



Enfin, Didier Robert a invité Nicolas Hulot et Sébastien Lecornu à participer à la 2ème Conférence Internationale sur l’adaptation au changement climatique, "Les îles, terres de solution pour l’ensemble des territoires" qui se tiendra les 4-5-6 octobre prochains à La Réunion.

