Près de 150 morts dans un séisme au Mexique

Un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé ce mardi le centre du Mexique. Selon un premier bilan effectué par le gouvernement mexicain, près de 149 personnes ont péri dans cette secousse. Un drame qui intervient 32 ans jour pour jour après le tremblement de terre de 1985, qui avait fait plus de 10 000 morts.



L’épicentre du séisme de mardi s'est produit à 13h14 locales, à la frontière de l’État de Puebla et celui de Morelos, à une profondeur de 51 km.



Parmi les victimes, 21 enfants ont été tués dans l'effondrement de leur école.



Les décès déjà répertoriés sont répartis sur plusieurs États, voisins de Mexico, où l’on comptait 49 morts : Puebla (32), Morelos (55) et l’Etat de Mexico (dix).



Une secousse de magnitude 8,2 dans le sud du pays avait déjà fait une centaine de morts début septembre.