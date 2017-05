Près de 15 km de bouchons dans l'Est ce mardi matin

Ce matin, les automobilistes de l'Est doivent s'armer de patience pour affronter les 15 km de bouchons qui se sont installés entre Saint-André et Saint-Denis.



Les ralentissements habituels ont pris ce mardi bien plus d'ampleur en raison d'un retard pris sur des travaux d'enrobée, explique la direction régionale des routes. Si la route qui était coupée pour permettre ces travaux devait être rouverte à 5h, elle ne l'a été qu'à 6h30.



La direction régionale des routes souligne toutefois des "zones roulantes".