Préfecture : Déclarations de candidature aux sénatoriales

Toutes les déclarations de candidature seront reçues à la préfecture (Direction de la Citoyenneté et de la Légalité – Bureau des élections – 6 rue des Messageries à Saint-Denis), en double exemplaire, par tout candidat ou un mandataire désigné à cette fin par les candidats de la liste et muni d'une pièce d'identité du lundi 4 septembre jusqu'au vendredi 8 septembre 2017, à 18 heures. L'accueil est effectué tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 16h.Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n'est admis.Chaque liste devra comporter, à peine d'irrecevabilité, six candidats pour 4 sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.Les conditions d'éligibilité sont fixées à l'article L.98 et suivants, R.99 et R.149 du code électoral.Pour tous renseignements relatifs à l'organisation de ce scrutin et pour toutes précisions sur les modalités de dépôt des candidatures, un mémento à l'usage des candidats ainsi que les imprimés de déclaration sont disponibles sur le site de la préfecture, à l'adresse suivante : www.reunion.gouv.fr Les candidats peuvent également contacter le bureau des élections de la préfecture par voie électronique : elections@reunion.pref.gouv.fr ---