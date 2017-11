A la Une .. Poussette renversée au Port: Le père du bébé témoigne

La comparution immédiate du Possessionnais qui a renversé une poussette mercredi dernier au Port s'est déroulée ce lundi matin. Les parents de l'enfant se sont portés partie civile.



Après l'audience, et en attendant de savoir si l'affaire serait ou non renvoyée, le père du bébé s'est exprimé. C'est lui qui tenait la poussette au moment des faits.



"J'ai entendu la voiture arriver et quand je l'ai vue, j'ai essayé de tirer la poussette, mais il y avait les freins. Il a été éjecté. J'étais sur le passage piéton juste à l'entrée de l'arrêt de bus, je venais juste d'arriver".



L'enfant a été éjecté sur deux mètres et la poussette s'est retrouvée encastrée dans un poteau électrique, tandis que la voiture a fini sa course dans un fossé 20 mètres plus loin.



"J'ai eu peur. Il a eu une fracture frontale, il a des plaies aux reins et aux poumons, mais sa vie n'est pas en danger. Les médecins sont rassurants", poursuit-il.



Alors que le conducteur a déclaré à la barre qu'il était "inquiet pour le bébé" et qu'il espérait "qu'il allait mieux", le père de famille réagit : "Il est désolée, il a des enfants. C'est à cause de l'alcool. Je n'ai que ça à dire. J'attends de la justice qu'elle fasse son travail. Je ne suis pas justicier, ni juge, je ne peux pas donner de peine".





Laurence Gilibert sur place

M.A Lu 11008 fois





Dans la même rubrique : < > 6 casseurs interpellés au Port, 4 policiers et 1 gendarme blessés Un camion transportant des cochons se renverse à Salazie