Poussette fauchée: Procès renvoyé pour faire la lumière sur l'assurance du conducteur

Le père du bébé témoigne

Le conducteur qui a fauché une poussette dans laquelle se trouvait un bébé d’un an au Port reste en détention provisoire. Une décision motivée par le risque de récidive et de non-représentation devant la justice jusqu'à la prochaine comparution devant la justice.L'affaire a été renvoyée au 11 décembre pour le motif de mise en cause de l’assurance par la partie civile, cette problématique pouvant entraîner des difficultés d'indemnisation pour la partie civile. Le conducteur affirme qu'il était assuré mais son passé ne plaide pas en sa faveur. Il a déjà été mis en cause pour défaut d'assurance.Pour rappel, le Possessionnais de 46 ans conduisait ivre et roulait à contre-sens ce mercredi quand il a percuté la poussette que transportait un père de famille, au niveau du rond-point du Sacré Cœur. Il avait 2,08 gramme d’alcool par litre de sang.L'individu, qui avait déjà été condamné quatre fois dont deux fois pour conduite en état d'ivresse et une fois pour défaut d'assurance, était placé en fin de semaine dernière en garde à vue dans les locaux du commissariat du Port.Après ce choc violent, la poussette ayant été éjectée sur une distance de deux mètres, le bébé d'un an avait été transféré à l'hôpital dans un état grave. Il souffre d'une fracture frontale, d'hématomes et de lésions au niveau des reins et des poumons, mais ses jours ne sont plus en danger. "Les médecins sont rassurants", a en effet confié le père de famille qui a livré ses impressions après l'audience