Pourquoi une REMONTADA de Nadia Ramassamy est possible ?

Nadia, on la connait pour son caractère bien trempé, son opiniâtreté, sa détermination, son dévouement à la population, son sens des responsabilités, son engagement, son écoute des gens, son pragmatisme, son goût de l’action, sa volonté farouche de réussir !



Elle sait ce qu’elle veut…et elle veut être Députée de la République. Le temps est venu pour elle de franchir les marches de l’Assemblée nationale qui va avoir un nouveau visage après le 18 juin.



Le Président de Région, la Présidente du Département, toute la plate-forme de la droite et du centre la connaissent bien et sont à ses côtés. Elle sait aussi qu’elle doit rassembler large.

Même pas peur cette femme médecin de croiser le fer avec la députée sortante PS convertie LREM par opportunisme !



Les Français ont dit clairement qu’ils ne voulaient plus des socialistes et de la gauche au pouvoir. La députée sortante, aujourd’hui déguisée en République En Marche, a largement participé aux 5 années d’échecs du quinquennat Hollande.



Le nouveau Président de la République souhaite lui-même le renouvellement de la classe politique avec des hommes et des femmes prêts à travailler au parlement pour réformer et faire avancer le pays.



Oui il faut reconstruire la France et par là-même les Outre-mer, mais pas à n’importe quel prix !



Une Chambre des Députés monochrome demain serait néfaste pour la démocratie et légiférer par ordonnances sur des sujets importants est maladroit. Les débats ont toute leur place au parlement qui doit aussi assumer son rôle de contrôle du gouvernement. Les représentants du peuple doivent s’exprimer et faire entendre leurs différences.

On imagine bien la députée sortante être une « Bénie Oui Oui » comme elle l’a toujours été pendant ces 5 ans et qui n’a RIEN apporté aux Réunionnais.



On imagine bien la députée sortante voter sans sourciller le programme économique et social du Président Macron, notamment l’augmentation de 2% de la CSG pour les retraités, les salariés, les fonctionnaires, les artisans, les commerçants, les agriculteurs…Toujours les mêmes qui vont trinquer !



Carton rouge à l’ex députée qui a d’ailleurs quitté le chaudron et qui a oublié et abandonné ses concitoyens pendant toute sa mandature ! Ce qu’on appelle aujourd’hui le « dégagisme »

Alors il faut donner cette chance à Nadia Ramassamy de représenter La Réunion avec pugnacité et de manière constructive à l’Assemblée, de porter et défendre les projets réunionnais à Paris, en cohérence avec la Région et le Département, d’amender certaines lois ou de voter les bonnes.



Forte de son expérience professionnelle libérale et de son parcours politique, Nadia est incontestablement la mieux placée pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés, les plus prioritaires étant l’emploi, le pouvoir d’achat, l’éducation, la santé, le logement.

Le vote est un devoir et aussi un acte de pouvoir !



Alors pour vivre pleinement le bonheur d’être Réunionnais, Français et Européen, il faut croire au sursaut et au réveil démocratique dimanche prochain (l’abstention ne doit pas être victorieuse !), et croire à une remontada de la droite et du centre dans la 6ème circonscription !



Marie Mag – Citoyenne du monde



