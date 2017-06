Mail Courrier des lecteurs Pourquoi prendre peur ?

Demain « REM » risque d’être a l’assemblée en position majoritaire une force incontrôlable plus de 420 députés, nous appellerons cela de l’oligarchie, un pouvoir sans contestation merci Monsieur Hollande.



Mais pourquoi en sommes nous arrivés là ?



Ne jamais oublier que déjà en son temps un homme socialiste supprima la proportionnelle, l’une des plus grandes injustices politique de notre constitution. Ne soyons pas surpris par cette défiance faite lors de notre dernier vote pour les législatives..Comment le français n’ayant pas de culture politique mais dans positionnement sur des valeurs sociales d’homme de droite ou de gauche peut être satisfait ? Que son vote fut pour Marine le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, il doit se sentir plus que frustré .Une poignée d’élus pour la France insoumise et 3 ou 4 pour le Front National qui ont totalisé plus de 17 millions d’électeurs lors de la présidentielle, certains socialistes appelleront cela de l’égalité réelle, Obligé de vous dire vous n’avez rien compris ! Le peuple se réfère à la valeur que l’ensemble des élus prônent sur le fronton de nos maisons du peuple « Égalité, Liberté, Fraternité »



Alors nous sommes partis pour 5 ans dans un drôle de pouvoir, qui sera capable de contester ? Malheureusement la rue et je ne crois pas que cela sera la meilleur des solutions. Mais même si nous pensons que cela n’est pas toujours digne il nous faudra passer par cette méthode si nous ne voulons pas régresser socialement.

Je voudrais rappeler que la France fit ces meilleurs avancées sociales lorsque nous eûmes une cohabitation Mitterand, Chirac ou Chirac Jospin. Ce quinquennat s’annonce des plus mauvais pour le monde du travail sans oublier nos retraités qui seront les dindons de la farce dans cette hypocrisie politique de bas étage. Alors dimanche avant de voter une réflexion s’impose, vous serez les seuls maîtres, alors n’oubliez pas de voter, cela reste un devoir ,mais surtout pouvoir contester la tête haute. Marc Marie Lu 118 fois



