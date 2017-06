Pourquoi pas une meilleure réinsertion des bénéficiaires du RSA?

Une expérience menée par le conseil départemental du Haut Rhin actuellement parait déboucher sur des perspectives intéressantes pour l’insertion : En effet, ils ont proposé à des bénéficiaires du R.S.A un partenariat avec des associations (alphabétisation, social etc...) de faire quelques heures de travail à leur profit. Il s’avère qu’au delà du maintien des savoirs-faire, il y ait une réelle acquisition de connaissances et un développement de compétences qui ne peuvent qu’être bénéfiques pour la réinsertion.



Pourquoi le Conseil départemental de la Réunion, dans un des départements les plus touchés par le chômage-et en particulier celui des jeunes- ne procéderait-il pas à une expérience du même type ? Cette expérience ne peut qu’être profitable à la réinsertion des bénéficiaires du RSA, voire des érémistes...



Quant à notre association- nous n’avons pas manqué de “recommander” avec un certain succès auprès des organismes de formation ou des employeurs potentiels celles et ceux de nos bénévoles qui ont su faire preuve de sérieux et de motivation à l’encontre de nos gramounes en grande solitude en particulier en allant les visiter ou en participant à l’organisation et à l’animation de nos sorties conviviales. Cette expérience bénévole pouvant représenter une véritable preuve de motivation pour les recruteurs



Patrice Louaisel



Président de “SOS Gramounes isolés” et ex-conseiller professionnel