Mail Courrier des lecteurs Pourquoi et pour qui S.O.S Gramounes isolés ?

La population française vieillit …c’est-à dire que nous atteignons allègrement et en moyenne 78 ans pour les hommes et 84 ans pour les femmes parfois plus et c’est tant mieux.



Certains ont la chance de garder la forme physique et mentale jusqu’à la fin : ils peuvent occuper leurs « vieux jours » à faire des voyages, des randonnées, à danser… Ceux-là fréquentent et c’est une excellente démarche, les 400 clubs 3e âge existant sur l’île.



D’autres n’ont pas cette chance : Sans voiture et donc sans contacts sociaux, souvent sans famille qui les visite, parfois porteurs d’un léger handicap , ils broient du noir au quotidien entre « leurs 4 murs »…



C’est pour eux qu’existe S.O.S Gramounes isolés. D’abord dénommée « Respa seul » cette association conduit depuis 7 ans des actions très particulières pour sortir nos gramounes de la solitude :



Accueil dans des familles les jours de noël et de la fête des mères si elles n’ont pas la chance d’être invitées, Visites hebdomadaires pour les plus handicapées ou en souffrance, Sorties conviviales avec animation, Conversation téléphonique, et depuis septembre 2017 co-habitation solidaire pour celles qui disposent d’une chambre disponible qu’elles offrent à une dame de compagnie contre conversation et présence de nuit…



Ce travail pour nos Anciens est laborieux et de longue haleine. Pourquoi ? Il faut sans cesse chercher des bénévoles – le bénévolat étant tristement de plus en plus rare- ne serait ce que pour les co-voiturer un samedi par mois le jour des sorties conviviales et participer à l’organisation et à l’animation des journées conviviales. Mais chez nous, tout le monde s’y retrouve et trouve du plaisir à partager ses dons. D’ailleurs, nombreuses sont nos gramounes bourrées de talents… qu’elles sont ravies de partager. Les personnes âgées « en bon état » et disposant d’une voiture étant les premières à bénéficier d’activités et d animations offertes sous réserve de co-voiturer quelques personnes de leur secteur géographique..



Si le partenariat avec les associations (Alzheimer, Parkinson, CEVIF ; SOS Solitude)… avec les travailleurs sociaux et du secteur santé –auxiliaires de vie, infirmières à domicile ou en institution entre autres etc… est éminemment précieux car ils détectent facilement les personnes âgées en grande solitude et nous contactent au 0262 582 581, les relations avec les structures institutionnelles et communales sont souvent plus difficiles : Il nous est encore aujourd ’hui difficile d’obtenir l’accès gratuit à des maisons de quartier, le bénéfice d’un car offert et un vrai partenariat gagnant-gagnant. Ces institutions n’ont en effet pas toujours compris que nous sommes complémentaires et aucunement concurrents et aucunement politisés puisque toutes les personnes en grande solitude ont toute leur place chez nous quelque soient leur couleur, leur statut social ou leurs convictions politiques et religieuses.



Au-delà de la logistique (maisons de quartier, Cases, cars offerts le temps d’une journée) qui devrait pouvoir nous être fournie gratuitement par les institutions et les communes, Nous avons surtout besoin de personnes aimant le contact avec les personnes âgées- les jeunes stagiaires des secteur sanitaire et social pouvant y trouver l’occasion précieuse d’une expérience bénévole validée-, les retraités dotés d’une voiture qui peuvent profiter de rencontres et d’animations, les personnes porteuses d’une compétence ou d’un talent particulier (manuelle, sportive, artistique…) qui peuvent l’exercer ponctuellement et en faire profiter nos Anciens…(voir notre site : patricelouaisel.wix.com/sosgramounesisoles )



Si nous sommes très actifs sur le nord, le nord-ouest et l’Est de l’île, le sud est encore orphelin alors que le nombre de nos bénéficiaires s’accroit régulièrement …L’organisation d’une sortie conviviale avec notre coaching un samedi par mois serait très appréciée de nos gramounes du sud. Qui serait intéressé(e) peut nous joindre par mail à louaiselpatrice@gmail.com?



Patrice Louaisel

Président de SOS Gramounes isolés Zinfos974 Lu 152 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > 12e Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées L'abstention, cela vous étonne ?