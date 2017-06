"Pour une revalorisation tant attendue du prix de la canne" (FNSEA et Jeunes agriculteurs national)

Depuis 40 ans, le prix de la canne est resté inchangé ce qui met les planteurs de l’île de La Réunion dans une situation intenable.



A cette situation de prix se rajoute le comportement des industriels du secteur qui ne facilitent en rien les négociations qui pourraient aider les producteurs à sortir de l’ornière.



Le soutien de l’Etat vaut pour toute la filière et non pour consolider uniquement le budget des transformateurs. Nous en appelons au gouvernement pour qu’il garantisse le bon usage des fonds. Il doit aussi veiller à la reprise des négociations autour du prix de référence de la tonne de canne afin que celle-ci soit revalorisée grâce à un partage plus équitable de la valeur.



L’industrie sucrière doit afficher plus de transparence. Les planteurs y seront particulièrement attentifs car elle démontrera qu’il existe une réelle marge de manœuvre dans l’augmentation du prix de référence. Ce sera également un des enjeux forts des Etats généraux de l’alimentation dont la mise en place doit se faire au plus vite.



Compte tenu de l’importance de la filière canne dans la structuration économique, sociétale et environnementale de l’île, elle ne mérite pas de seulement de l’attention mais aussi de l’action.