Mail Courrier des lecteurs Pour qui ne pas voter Dimanche?

Voter pour le PS et ses alliés qui de renoncements en trahisons, ont définitivement vidé le mot «gauche» de toute sa substance…Non merci !



Voter pour les candidats d’«En Marche», pas question ! Pourquoi ? Parce que au moment où notre pays compte plus de 5 millions de chômeurs ; ce qui permet aux chefs d’entreprise d’humilier leurs employés : « Si tu n’es pas content de ton salaire et de tes conditions de travail, 200 chômeurs attendent de prendre ta place»… comment accepter dans ces conditions, que la première priorité des candidats d'«en marche», est d’imposer par ordonnance, au pas de charge, une réforme du code du travail qui réduit encore les droits des travailleurs. D’autant qu’au bout du compte, cette réforme ne créera pas d'emplois. On parie ?



De plus, «En Marche» rassemble tous les commanditaires et bénéficiaires de la mondialisation néolibérale de droite et de gauche… Mondialisation qui se caractérise par des cascades de délocalisations qui ne profitent qu’aux patrons et aux actionnaires … Provoque un gigantesque nivellement par le bas des salaires et des protections sociales ; la destruction des services publics… Et cela, pour l’enrichissement démesuré des patrons des plus grosses entreprises, leurs actionnaires, et leurs propagandistes des médias grand public …sans oublier les milieux politiques acquis à leur idéologie…



De surcroît, le soit disant humour du président Macron, sur les milliers de victimes au large de Mayotte… Une raison supplémentaire pour ne pas donner notre voix aux candidats d'en marche.



Voter pour les candidats «Les Républicains» (LR), qui à quelques nuances près vont mener la même politique néolibérale qu’En Marche ; non pas question !



Voter Front National ? Résolument : Non ! Car le FN veut punir les immigrés victimes des guerres qui ne sont pas les leurs… Victimes du pillage de leur pays par les multinationales ; et Le FN est bien silencieux quand il s’agit de dénoncer les vrais responsables de cette immigration massive … Le FN, malgré ses discours et postures ne remet pas en cause le capitalisme et son support idéologique : le néolibéralisme.



Le FN s’insurge des deux petits milliards de la fraude sociale ; et ne dit pas un mot sur la fraude des riches : des détournements de fond gigantesques, qui rajoutés aux cadeaux des gouvernements de gauche et de droite précédents, se chiffrent dans une fourchette de 160 à 200 milliards chaque année, selon les calculs de différents économistes (Jacky Fayole, Piketty, Husson…). De quoi financer plus de 4 millions d’emplois à 3000 € par mois (1800 salaires + 1200 cotisation sociales). On voit bien dans quel camp se situe Le FN … Il ne peut dans ces conditions, faire croire qu’il est contre le système…Il trompe les citoyens.



Il est temps que les héritiers de Léon Trotsky se libèrent des forces occultes qui les éparpille façon puzzle en de multiples corpuscules. Qui les neutralise à attendre un internationalisme béat qui ne tombera pas du ciel…Au point, qu’ils acceptent une Europe et une mondialisation capitaliste du dumping social, du nivellement par le bas. Cette situation qui met à genoux les travailleurs du monde entier… il est temps que toutes les forces de progrès cessent de discuter de la couleur des rideaux quand la maison s’écroule… bientôt fini notre système de protection sociale (santé ; retraites) …



Il est temps de reconquérir ensemble notre souveraineté économique et industrielle, par le retour à la nation des grands groupes industriels, de services et médiatiques. Par des échanges dans le cadre rénové de la Charte de La Havane de 1948, fondés sur le principe de co développement, et non de concurrence guerrière… pour une mutation écologique, sociale et démocratique des modes de production, de distribution et de consommation. Alors! A vous de voter comme bon vous semble : des jours heureux, ou du sang et des larmes ! Didier le Strat - Parti de la démondialisation PARDEM Lu 106 fois



