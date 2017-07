Pour le prochain 14 juillet

Maintenant que les polémiques concernant la garden-party de la préfecture sont un peu calmées, je voudrais apporter une précision et une proposition.



La précision : il ne faut pas se laisser berner par les photos de la presse people qui n'a ciblé que les VIP. Un bon tiers des personnes présentes étaient des Réunionnais "ordinaires", membres du monde associatif pour la plupart, citoyens mis à l'honneur ou bacheliers émérites. Ce n'était donc pas une fête élitiste. Elle permet même des rencontres profitables entre ce monde associatif et celui des décideurs.



La proposition : puisque certains se sont plaints de la maigreur des budgets, qui entraîne celle des buffets, pourquoi ne pas demander aux invités (lycéens mis à part) de participer, par une somme modique, disons 10 ou 15 euros par personnes ?

La plupart ne rechigneraient pas : le moment passé dans le magnifique jardin de la préfecture vaut bien cela. Et pour ceux qui ne voudraient pas se livrer à ce petit effort républicain... bon débarras.



Ce qui m'amène à une remarque : depuis quelques années, on voit des "monsieur et madame" (cartes d'invitation pour un couple), qui débarquent à la garden-party avec leurs enfants. Là aussi, un respect des règlements (d'autant que ces couples semblent avoir largement les moyens de faire garder leur progéniture) permettrait quelques économies...