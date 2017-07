Pour le Sydnicat du sucre, 7,2 millions d’euros "donne des perspectives solides"

Suite à la signature de l’avenant à la Convention canne 2015-2012 hier soir, le Syndicat du sucre rappelle que l’accord permet une "revalorisation des revenus des planteurs de plus de 5% en moyenne", soit un total de 7,2 millions d’euros en faveur des planteurs. Selon le syndicat, cette somme "donne des perspectives solides et permet d’inscrire la filière dans l’avenir".



Dans un communiqué, il est rappelé que l’augmentation du prix de base de la tonne de canne est de 2,60 euros, auxquels s’ajoutent 45 centimes d’aide à la plantation et d’un bonus de 88 centimes "lié au prix du marché du sucre sur la période 2016-2017". D’où une augmentation de 3,93 euros par tonne de canne.



"Les planteurs et les industriels peuvent dorénavant se consacrer pleinement aux derniers préparatifs pour réussir la campagne sucrière 2017, qui s’annonce prometteuse", lit-on dans le communiqué.