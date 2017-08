La CFTC Education prend note du report de la rentrée dans 19 communes du département de la Réunion. Même si la décision des maires, tant au niveau de l’accueil qu’au niveau de la sécurité est compréhensible au vu du manque d’agents, il est inconcevable que les enfants et les familles réunionnaises subissent les conséquences d’une mauvaise gestion politique.



Pour la CFTC Education, il parait évident que l’école n’est pas la priorité des communes. Dès lors que les responsables politiques décideront de doter les établissements du premier degré de personnels permanents, formés, ces problèmes ne se poseront plus.

Au-delà de ces problématiques de personnels, la CFTC Education affirme de nouveau que tant que les écoles seront dépendantes des communes, ces situations existeront. La CFTC Education propose une fois de plus, que notre gouvernement mette en place un statut pour l’école, comme il en existe pour les collèges et les lycées.



C’est l’un des points que nous souhaiterions exposer au ministre de l’Education Nationale lors de sa visite.



De même nous souhaiterions aborder la situation désastreuse dans laquelle se trouve notre Académie. En effet, il nous parait important, voire nécessaire que le ministre prenne conscience des difficultés rencontrées par les élèves, les familles et les personnels de la Réunion. Lors de notre entretien, nous aborderons prioritairement les sujets suivants :



- L’état du bâtit scolaire très dégradé et qui nécessite des rénovations importantes

- Le manque de personnel dans les établissements

- Le faible taux de remplacement

- Les affections et les mutations dans l’Académie

- Les rythmes scolaires

- La sécurisation des établissements et l’application du plan Vigipirate



La CFTC Education