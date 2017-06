Mail Blog de Pierrot Pour Tariq Ramadan, l'excision "fait partie des traditions de l'islam" Tariq Ramadan alimente une fois de plus la polémique en venant au secours d'un imam qui avait recommandé au début du mois de juin de pratiquer l'excision pour éviter "l'hypersexualité" chez les femmes.

Tout est parti d'une déclaration en début de mois d'un imam du centre islamique de Falls Chruch en Virginie (Etats-Unis), selon laquelle il convenait de pratiquer l'excision pour éviter l'"hypersexualité" chez les femmes.



Les propos ont rapidement fait polémique aux Etats-Unis, au point que l'iman en question a fini par faire marche arrière en "s'excusant devant celles et ceux qu'il a offensés".



L'affaire aurait pu en rester là, mais voilà que Tariq Ramadan, l'islamologue proche des Frères musulmans, installé en Suisse mais bien connu en France et à la Réunion où il s'est déjà déplacé, publie une vidéo en anglais (voir ci-dessous) où il prend la défense de l'imam.



Comme à son habitude, il emploie un double discours. Dans un premier temps, il fait mine de condamner l'excision en déclarant qu'il n'est pas, personnellement, en faveur de cette pratique.



Mais tout de suite après, il affirme : "C'est controversé, mais il faut en discuter. Nous ne pouvons pas nier le fait que [l'excision] fait partie de nos traditions".



Et de poursuivre : "Il ne faut pas exposer un de nos leaders qui a servi la communauté pendant plus de trente ans. Il faut nous lever pour défendre nos opinions, et avant de réagir de manière précipitée sur quelconque sujet, nous devons avoir une discussion interne. (...) Il ne faut pas laisser les autres décider pour nous quelles sont nos priorités. Nous devons dire avec dignité et confiance : c'est à nous de décider, pas aux islamophobes ni aux racistes".



Et voilà, la boucle est bouclée. Sous couvert de dénoncer le racisme et l'islamophobie, Tariq Ramadan refuse de condamner les propos de l'imam. Mieux, il affirme que l'excision "fait partie des traditions" de l'islam...



Abject !



L'excision consiste rappelons-le, en une ablation du clitoris sur les jeunes filles, pour les empêcher de connaitre le plaisir sexuel.



Petite question à Tariq Ramadan : Prône-t-il de couper de la verge des hommes atteints d'"hypersexualité" ?

