Pour Gilbert Annette, 5€ d'APL en moins "ce n'est pas un drame"

Interrogé dans le journal télévisé de la mi-journée sur la baisse des APL, Gilbert Annette a déclaré : "5€ d'APL en moins, bien sûr il y a toujours moyen d'être mécontent, mais ce n'est pas un drame. (...) 5€, bien sûr c'est un manque à gagner.... Ca coûte dans une journée, mais pas dans un mois..."



La réaction du maire socialiste de Saint-Denis est pour le moins étonnante.



5 euros ? Une jeune femme de 28 ans, qui était encore étudiante il y a peu, a voulu montrer concrètement ce que les étudiants peuvent mettre dans leur panier de courses pour cette somme. Elle est allé chez LIDL (magasin discount) où elle avait l'habitude de faire ses courses près de sa cité universitaire à Montpellier et elle a rempli un panier classique étudiant en prenant les produits les moins chers. Elle en a eu pour 4,83 euros".



Pour Merry Laballe, entendre dire que cette somme ne représente rien la révolte. "Quand j'étais étudiante, je percevais chaque mois 291 euros de bourse et 48 euros d'APL. Je me souviens parfaitement de la situation précaire qui était la mienne alors, j'étais souvent à découvert à la fin du mois. Si cette baisse avait été envisagée pendant mes études, j'aurais été dans l'obligation de trouver un petit boulot à côté".



Il en dit quoi le socialiste Gilbert Annette ?



Imaginons quelques secondes que ce soit François Fillon qui ait été élu à la place d'Emmanuel Macron et que ce soit lui qui ait pris cette décision de baisser les APL, sa réaction aurait été la même ?