Mail A la Une . Poste de directeur du CIEP : La preuve que Jean-Jacques Vlody n'était pas le meilleur candidat

Centre international d'études pédagogiques), un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et donc du recteur à la Réunion, dont le but est de " valoriser l'expertise française à l'étranger dans le domaine de l'éducation et de la formation et participer à l'effort d'attractivité de la France".



Dans cet article, je vous affirmais que "la candidature de Jean-Jacques Vlody était certes vivement soutenue par le Recteur, consignes de Paris obligent très probablement, mais il était loin d'avoir le curriculum vitae le plus étoffé. D'autres candidats avaient des compétences bien plus avérées dans la promotion du Français à l'étranger, et disposaient d'ores et déjà de contacts internationaux..."



Vous étiez légitimement en droit de penser que j'affirmais n'importe quoi, d'autant que je n'apportais aucune preuve à mes accusations. Je vais donc vous les apporter. Vous pourrez ainsi vous faire votre propre opinion.



Je publie donc ci-dessous la lettre de motivation et le CV d'un des candidats. Vous y découvrirez que cet enseignant, arrivé à la Réunion il y a 35 ans, s'est marié à une jeune femme de St-André. Réunionnais de coeur, musicien connaissant tout le répertoire créole, c'est un énorme travailleur qui n'a eu de cesse de se former, même ces dernières années, pour être sûr de répondre au mieux aux missions qui lui ont été confiées (voir la partie formation de son CV).



Récemment encore, il a profité de vacances en Afrique du Sud pour y suivre une formation de management à l'Université de Stellenbosch parce qu'il voulait être sûr d'avoir les compétences requises avant de postuler sur une Alliance Française de grande envergure.



Le CV de cet enseignant est disponible sur son compte Linkedin.



Le pire, c'est que cette candidature n'était pas la seule à être bien meilleure que celle de Jean-Jacques Vlody. De source bien informée comme on dit, au moins deux autres candidats de grande qualité avaient postulé pour le CIEP...



Donnez-vous la peine de lire le CV et la lettre de motivation et vous vous ferez votre propre opinion.



En face, Jean-Jacques Vlody, dont nous n'avons trouvé trace du CV nulle part sur le web, ne peut opposer que son poste de professeur certifié d'histoire-géographie au Tampon (même pas de français) et... celui de député socialiste pendant 5 ans ! Même pas sûr qu'il parle anglais couramment...



Imaginez un instant que vous êtes membre du jury et, en votre âme et conscience, faites votre choix...



Pierrot Dupuy Lu 838 fois



