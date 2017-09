Port: Plus de 120 sportifs récompensés

Des sportifs portois ont été récompensés hier soir lors de la soirée de gala en leur honneur. Le maire du Port, Olivier Hoarau, et les élus municipaux ont remis des trophées à plus de 120 athlètes.



De nombreuses disciplines étaient représentées: athlétisme, basketball, boxe française, canne de combat, BMX (cyclisme), handball, jiu-jitsu brésilien, judo, karaté, motocyclisme, muât thaï, natation, pétanque, sport adapté et tir à l’arc.



Cet évènement arrive quelques jours après l’annonce de l’organisation des Jeux Olympiques d’été à Paris en 2024.



Les jeunes sportifs réunis ce soir au complexe municipal rêvent de participer aux jeux comme des Portois avant eux :

- Gymnastique : Patrice Casimir (1992/1996), Anne Sophie Endeler (2000), Eric Casimir (2000)

- Handball : Sonia Cendier et Leila Lejeune (2000/2004)

- BMX : Moana Moo-Caille (2012)