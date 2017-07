Les pompiers du Tampon ont manifesté il y a quelques semaines mais leur mouvement s’est noyé dans le conflit de la canne à sucre.

Ces hommes et femmes qui risquent leurs vies tous les jours pour protéger la nôtre se retrouvent depuis plusieurs années, logés dans des conditions précaires inacceptables.



Le problème, comme souvent dans les administrations est que chaque service se renvoie la balle et les pompiers se retrouvent encore une fois avec une solution provisoire au gymnase, plus viable certes, mais précaire et un provisoire qui risque de durer.

Le nouveau Directeur de la SDIS vient d’être nommé et d’arriver à La REUNION.



Une visite sur le terrain est programmée demain et il faut espérer qu’il apporte avec lui des propositions qui seront à même de rassurer ces professionnels qui travaillent depuis trop longtemps sans broncher.



Restons vigilants et soutenons ces soldats du feu qui méritent d’être enfin pris en considération et qu’on réponde à leurs attentes qui sont légitimes.