Poma: "Nous apporterons les garanties de sécurité et la qualité de service" CINOR Acteur clé de la signature d'attribution du marché de conception du téléphérique urbain de la Cinor, Christian Bouvier, vice-Président du directoire de Poma, et représentant du groupement Filao, se réjouit de ce partenariat.

"C'est pour moi une première, empreinte de beaucoup de fierté de contractualiser avec La Réunion, et le territoire du Nord au travers de la Cinor.



Ce projet va indéniablement contribuer à revitaliser des sites urbains existants ou motiver des développements futurs. Ce qui offre de multiples bénéfices à la collectivité".



Il souligne que "ces investissements stratégiques pour le territoire vont bien sûr permettre d'accroître la qualité de transport offerte aux voyageurs, en réduisant la congestion et la pollution, et en favorisant le développement économique et social des zones desservies".



Concernant les service futurs liés à ce système de transport, le représentant du groupement Filao, se veut rassurant.



"C'est une technologie que nous maîtrisons. A Medellin qui dispose d'un relief qui ressemble à celui de La Réunion, nos équipements fonctionnent sans problème. Filao et Poma apporterons toutes les garanties de sécurité et la qualité de service d’un système de

transport moderne et innovant".



Un système que a Cinor a conçu pour assurer une intermodalité fluide avec le réseau bus et sans rupture de charge du système de transport par câble.



Enfin, concernant l'avenir, Christian Bouvier relève l'enjeu stratégique qui se dessine demain pour Poma à travers l'implantation réunionnaise.



"Ce projet est une chance pour les Réunionnais, car nous avons pour ambition, à travers ce territoire de la France ultramarine, de rayonner sur l'océan Indien et, dans le futur, d'exporter ainsi ce système de transports innovants au sein des autres pays environnants.



Et, bien sûr, La Réunion sera une actrice majeur de ce projet développement".





Créé en 1947, Poma dispose de son siège social à Voreppe, dans l'Isère.



Le groupe emploie plus 900 personnes, dont 309 au siège.















