Pologne : Une ordonnance désormais nécessaire pour la pilule du lendemain

En Pologne, le parlement a voté ce mercredi une loi limitant l'accès à la pilule du lendemain. Elle sera désormais accessible seulement sur prescription médicale.



Alors que le gouvernement libéral précédant avait rendu possible son accès sans ordonnance aux personnes âgées de plus de 15 ans, conformément à une règle européenne, cette loi à l'initiative du gouvernement de la Première ministre Beata Szydlo a été votée avec 242 députés pour,188 députés contre et 9 abstentions.



Cette mesure, qui ne devrait pas susciter l'opposition du Sénat, inquiète les milieux féministes. Katarzyna Labedz de la Fédération pour la cause des femmes et du planning familial, estime en effet qu'une telle mesure risque de faire "perdre son sens" à cette contraception d'urgence, étant donné qu'elle doit être prise dans les plus brefs délais après le rapport sexuel pour être efficace. Elle regrette que "ce projet limite les droits des femmes en matière de reproduction" et craint de futures autres restrictions.



Pour rappel, le PiS, au pouvoir depuis plus d'un an, a déjà mis fin au financement public de la FIV (fécondation in vitro).