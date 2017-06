Pollution lumineuse : Formation avec la SEOR pour les agents de la Cellule Périscolaire

On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels deviennent si omniprésents qu’ils provoquent des conséquences négatives sur le vivant. Avec l’urbanisation, la hausse du trafic routier ou encore le développement touristique, ces formes artificielles de lumière atteignent désormais des zones autrefois préservées.



Afin de sensibiliser le jeune public aux effets négatifs de cette pollution lumineuse le Pôle Environnement Durable de la Mairie de Saint-Paul en collaboration avec la SEOR (Sociétés d’études ornithologiques de La Réunion) a organisé une formation pour les agents de la cellule Périscolaire du service Enfance et Loisirs, les 11 et 12 juin.



Une vingtaine d’agents apprendront ainsi à construire une maquette montrant aux jeunes enfants quelles sont les conséquences d’un éclairage mal maîtrisé : gaspillage énergétique, perte du ciel nocturne, conséquences sur la biodiversité et sur la santé humaine. Cet atelier qui se veut ludique est animé par Emmanuelle Ferrand, responsable de la sensibilisation à la SEOR.