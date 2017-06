Policiers et gendarmes ciblent les échappements bruyants

Jeudi 29 mai 2017, de 15H à18H, une opération de police de la route a été menée conjointement sur la RN 7 à Cambaie pour la gendarmerie alors que la police procédait simultanément au même type de contrôle de l'autre côté de la Rivière des Galets au Port.



Le but de cette opération était de cibler les véhicules susceptibles d'avoir subi des transformations techniques en recherchant les fumées suspectes et échappements bruyants des motos, scooters et voitures en circulation. Les infractions comportementales génératrices d'accident, tel que l'usage du téléphone au volant, n'ont pas été délaissées pour autant.



Pour la gendarmerie, 13 militaires sous les ordres du chef d'escadron Frutos ont été déployés.



Ils ont procédé au contrôle de 29 véhicules légers, 3 scooters et un autocar. Tous les usagers ont été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique.



3 délits et 27 contraventions ont été relevés



Dans le registre des véhicules "modifiés", seules deux infractions ont été constatées :

- Un véhicule émettant des fumées opaques ;

- Un autre avec des plaques noires non-conformes.



S'agissant des fautes comportementales, l'opération a une nouvelle fois été bien trop productive :

- le conducteur de la ZX qui circulait avec des plaques non-conformes n'était pas titulaire du permis de conduire ;

- Un autre automobiliste circulait avec un permis non-prorogé et un troisième conduisait un véhicule non-assuré.

- 23 automobilistes ont été verbalisés pour usage du téléphone ou d'oreillettes en conduisant;

- 2 scootéristes sont repartis avec une contravention pour le non-port des gants obligatoires pourtant depuis le 20 novembre 2017.



Ce bilan démontre que beaucoup trop d'usagers s'affranchissent des règles élémentaires de prudence sur les trajets travail-domicile qu'ils accomplissent au quotidien. Le facteur d'habitude et la routine les rendent beaucoup moins attentifs à la conduite et les amènent à "profiter" de ces déplacements pour organiser leur vie professionnelle ou privée. L'usage du téléphone au volant est l'expression première de ce phénomène.