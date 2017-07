Mail A la Une . Policiers caillassés au Chaudron: "Un état des lieux en urgence nécessaire", selon Unsa Police





"Rapidement sur place, les équipages constataient la présence d'environ 200 personnes de part et d'autre de la rue Roger Payet, recensant entre 6 à 7 motocyclettes de type cross, ainsi qu'un grand nombre de scooters s'adonnant à des rodéos sauvages sur toute la longueur de la rue", explique-t-il. Des poubelles ont été utilisées pour bloquer la circulation sur la rue Roger Payet.



Une patrouille a alors reçu divers projectiles. "Sur instructions du centre d'information et de commandement, les équipages ont quitté les lieux et ont fait retour sur le commissariat du Chaudron", indique le syndicat. S'en sont suivis d'autres jets de projectiles sur les véhicules des forces de l'ordre. Deux véhicules ont été endommagés. Un véhicule administratif sérigraphié présentait des impacts au niveau du toit, la vitre latérale droite est étoilée, un autre véhicule a eu le pare brise fissuré.



Si aucun fonctionnaire n'a été blessé, l'Unsa Police pointe du doigt une "situation préoccupante voire inquiétante" et une "recrudescence ou explosion de la délinquance" dans l'île. Le syndicat réclame "un état des lieux en urgence". Et d'ajouter : "L'anticipation est de rigueur pour enrayer ce déchainement de violences."



Le bureau national Unsa Police sera reçu le 27 juillet par le directeur central de la Sécurité Publique et rencontrera le ministre de l'Intérieur à la fin du mois. Le bureau régional Unsa Police sera quant à lui reçu par le préfet de la Réunion le 1er août.



