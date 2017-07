Polémique autour d'un robot sexuel considéré comme conçu pour être violé

L'entreprise américaine TrueCompanion a créé une poupée dotée d'une intelligence artificielle, avec cinq personnalités, nommée Roxxxy. L'une de ces personnalités, baptisée "Frigid Farrah", est programmée pour refuser les avances. Si vous la touchez "à un endroit intime, il est plus que probable qu’elle n’apprécie pas vos avances", indique la description.Une innovation qui a suscité une levée de bouclier. Dans le New York Times, Laura Bates, fondatrice d'un site collectant les témoignages de sexime, ( Everyday Sexism Project ), dénonce une banalisation du viol."Nous vivons dans une société qui ne parvient pas à voir la violence sexuelle comme un crime. Mettre cette solution à disposition, c'est le risque de normaliser le viol en lui donnant une image publique acceptable", estime la féministe, dans des propos relayés par libération. Cette auteure illustre d'ailleurs son propos en citant une étude démontrant que les hommes exposés à des contenus violents envers les femmes acceptent cette violence.Une autre des personnalités de ce robot est "Young Yoko", une personnalité "si jeune (à peine 18 ans) qui attend que vous lui appreniez des choses". Selon Noel Sharkey, un professeur membre de la Fondation pour une robotique responsable, dont les propos sont repris par BFM, ce type de concept pourrait encourager tous les abus sexuels, y compris la pédophilie.Face au tollé déclenché, l'entreprise n'a pas tardé à réagir, affirmant tout d'abord être d'accord avec les propos de Laura Bates. “Notre robot sexuel True Companion n’est tout simplement pas programmé pour prendre part à un scénario de viol, et auquel cas, il s’agit d’une pure conjecture de la part d’autrui”, a déclaré la société.