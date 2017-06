Plus de 800 personnes mobilisées pour la course DUO à l'Étang-Salé

Plus de 800 personnes, valides et porteuses de handicap, ont pris le départ de la course DUO (Différents mais Unis pour un Objectif) ce dimanche 25 juin à l'Étang-Salé.



Rassembler des personnes valides avec d'autres en situation de handicap et à mobilité réduite, "construire avec les différences", "briser les préjugés"… autant d’objectifs atteints pour l'association Famill'Espoir.



Entre mer et forêt, sur un parcours de 8 km et entièrement sécurisé pour l'occasion, "tous se sont dépassés et ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre la ligne d'arrivée de cette 4ème édition".