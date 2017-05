Plus de 350 participants à la finale départementale du Parcours Sportif Sapeurs-Pompiers - 17 mai 2017

Nouveauté de cette année : la démonstration pour la première fois à La Réunion, du Parcours Adapté Opérationnel (PA0) La pratique de l’activité physique et sportive en caserne est historique chez les Sapeurs-Pompiers et le caractère de leur mission le justifie.

Le PAO est un enchainement de gestes issus des techniques opérationnelles, il crée le lien entre l’entraînement et le terrain.

En effet, le PAO fait appel à des exercices qui reflètent les missions de secours, c’est un outil personnel de mesure de la condition physique des Sapeurs-Pompiers. Il est caractérisé par sa facilité de mise en oeuvre - en intérieur ou en extérieur – et il repose sur l’utilisation d’agrès simples et disponibles que l’on retrouve dans tous les centres de secours et fourgons d’incendie : 3 tuyaux de 45, 2 tuyaux de 70, 1 lance, 1 division, 2 Appareils Respiratoires Isolants (ARI), 2 tables, 1 mannequin pour la réanimation cardiaque, 1 échelle, 4 bidons d’émulseur, 2 steps.

Le PAO se réalise en binôme et consiste en des allers-retours de 20 mètres représentant une distance totale de 260 mètres pour environ 10 à 12 minutes d’effort.



En pratiquant le PAO, les Sapeurs-Pompiers s’engagent librement dans une démarche utile et responsable de maintien des conditions physiques de sécurité opérationnelle.



Mercredi 17 mai s'est déroulée la 28e édition de la finale départementale du parcours sportif des sapeurs-pompiers au stade Nelson Mandela à Sainte-Marie. Près de 350 participants venus de toute l'île étaient inscrits pour tenter de décrocher une sélection pour aller défendre les couleurs de La Réunion et du SDIS 974 lors de la finale nationale le 24 juin prochain à Obernai en Alsace.Les disciplines au programme : parcours sportif des sapeurs-pompiers, lancer de poids, grimper de corde, saut en hauteur, 100 mètres, 1000 mètres et relais 4x400 mètres.Le SDIS de La Réunion a la compétence exclusive de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, il concourt également, en partenariat avec les autres services et professionnels concernés (Police, SAMU,..), à la distribution des secours d’urgences aux personnes et à la protection des biens et de l’environnement.En 2016 le SDIS 974 a géré plus de 51 000 interventions et réceptionné plus 350 000 appels d’urgence.