Plus de 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales annulés par Macron

Selon une information du journal Libération, l’État a décidé d’annuler par décret plus de 300 millions d’euros de dotations aux collectivités locales. Emmanuel Macron avait pourtant promis qu’il ne toucherait pas aux crédits alloués aux collectivités locales en 2018.



Ces 300 millions d'euros de dotation globale de fonctionnement (DGF) étaient attendus par les collectivités locales pour financer notamment des investissements dans les communes rurales et des actions de politique de la ville dans les quartiers en difficulté.



Lors de la Conférence des Territoires au Sénat le 17 juillet dernier, le chef de l’État avait déclaré que "la logique budgétaire, c’est de couper les dotations en 2018. Nous ne le ferons pas".



Olivier Dussopt, député PS de l’Ardèche et président de l’Association des petites villes de France (APVF), regrette sur les ondes de franceinfo "une trahison et une déception". "Les dotations ont beaucoup baissé et c’est trop brutal (…) Le président demande 13 milliards d’effort, c’est considérable. Et quelques jours après, on découvre un décret supprimant des moyens pour des collectivités."