Plus de 25000 clients touchés par une coupure momentanée de courant

Entre 25 000 et 30 000 clients d’EDF, répartis dans de nombreux secteurs de l’île, ont été touchés ce matin peu avant 10h par une panne de courant.



C’est un incident qui a frappé l’usine d’Albioma à Bois-Rouge qui serait à l’origine de cette panne. Des tests sont toujours en cours pour trouver la cause de cette perte de puissance.



Comme expliqué par EDF, cet incident a généré une perte de production rapide sur le réseau. "Quand ce genre d’incident intervient, nous avons des automatismes de délestage pour rétablir au plus vite l’équilibre entre l’offre et la demande", indique-t-on du côté du géant de l’énergie.



"Le système électrique c’est une balance : nous avons d’un côté des clients qui demandent de la puissance et de l’autre côté les moyens de production. L’équilibre c’est de faire en sorte de pouvoir y répondre, quelle que soit la demande. Pour retrouver cet équilibre, nous délestons autant de puissance que de moyens de production perdu. Sur les 30-40 mégawatts que produit l’usine frappée par cet incident, nous avons dû couper momentanément nos clients jusqu’à 5 minutes et rétablir le courant petit à petit ", ajoute EDF.