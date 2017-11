Plus d'une centaine de victimes pour un seul escroc multirécidiviste

L’affaire fait la Une du JIR. L’homme de 42 ans a été interpellé fin avril dernier après un an de cavale.



Déjà condamné pour escroquerie, et placé sous contrôle judiciaire l’homme disparait des radars de la justice début de l’année dernière. Ses seules traces sont les nombreuses plaintes déposées à son encontre par des clients floués.



Sous le coup d’une interdiction de gérer, il continue à vendre parfums, marmites, poulet, caisses de champagne mais aussi de l'électroménager et des smartphones. L’argent est encaissé mais les marchandises non livrées, indique le JIR. Les victimes, une centaine au total, sont autant des professionnels que des particuliers.



Pour échapper aux policiers, l’homme et sa famille se déplacent et déménagent régulièrement dans des voitures de luxe et de grands hôtels.



Les policiers de la sûreté départementale n’ont d’autres choix que de le cueillir un matin où il dépose sa fille à l’école.



Il sera jugé, ce vendredi, devant le tribunal correctionnel de St-Denis qu’il connaît bien. Depuis qu’il a été arrêté et emprisonné, l’escroc y a été présenté par deux fois déjà.