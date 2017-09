Plateau Caillou : Tous contre la discrimination

Sensibiliser le public quant à l’importance du respect de l’autre dans toutes ses différences est l’objectif d’une journée d’information organisée à Plateau Caillou le 16 septembre prochain. Europe mobilité, aide apportée par le CRIJ sur les projets d’insertion par la mobilité… de nombreux stands d’informations seront à disposition des jeunes.



A la fin de la matinée, les œuvres d’artistes réunionnais sur la thématique de la non discrimination et exposées devant la bibliothèque de Plateau Caillou seront transportées à la Maison de la Citoyenneté – local des Amandiers Plateau Caillou.



Cette exposition, visible du lundi 18 au vendredi 29 septembre 2017 sera ouverte à tout public de 8h30 à 16h00. Des personnes seront présentes pour informer le public sur l’origine de cette action, les œuvres présentées ainsi que les messages de prévention et de lutte contre les discriminations.



Les habitants du quartier de Plateau Caillou, de Fleurimont ainsi que les écoles pourront venir découvrir cette exposition à tout moment de la journée.