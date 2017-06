Planteurs en colère: Opérations escargot ce mardi

Le groupe Tereos a proposé une augmentation de 49 centimes alors que les syndicats de planteurs réclament 6 euros sur le prix de base actuel de 39,09 euros.

La circulation commence à reprendre sur le Barachois. Les planteurs se rendent à pied à la DAAF.La manifestation concerne plusieurs axes routiers, indique le CRGT. Les manifestants sont sur RN2 à Sainte Marie en direction du Nord. Le chef-lieu est également concerné avec une circulation coupée au niveau du carrefour avec la RD41. Il est demandé aux usagers de différer leurs déplacements sur Saint Denis dans la mesure du possible.Une centaine de planteurs ont démarré une opération escargot sur le Barachois et se dirigent à pied vers la route du Littoral. Dans l'Est le défilé de tracteurs en direction de Saint-Denis est également en cours.Les trois syndicats de planteurs se mobilisent une nouvelle fois ce mardi. La FDSEA et les Jeunes Agriculteurs ont annoncé une opération escargot entre l’usine de Bois Rouge et Saint-Denis. Des embouteillages sont donc à prévoir sur la quatre-voies à partir de 8 heures.Les planteurs de la CGPER se rassemblent devant la préfecture. Ils sont une quarantaine depuis 9h devant les grilles de la préfecture et attendent l'arrivée d'autres planteurs. Une opération escargot est prévue en direction de la DAAF vers midi.Planteurs et industriels doivent se réunir autour de la table des négociations dans les locaux de la DAAF cet après-midi.La revalorisation du prix de la tonne de canne reste au coeur des préoccupations. La semaine dernière, les négociations s'étaient achevées sur un profond désaccord.A 8 h, déjà plus de 14 km de bouchon sont signalés par le CRGT à Sainte-Suzanne avant la Ravine des Chèvres alors que la manifestation n'a pas encore commencé.