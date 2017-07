Planteurs/Tereos : "L’heure est au travail et à la négociation" (Préfecture)

Les perturbations qui ont eu lieu ces derniers jours dans le cadre des négociations sur l’actualisation de la convention canne pèsent sur la vie quotidienne des réunionnaises et des réunionnais et sur l’activité économique.



Afin de prévenir tout incident et des troubles plus graves à l’ordre public, le préfet de La Réunion appelle au calme et à la responsabilité de chacun.



Le blocage des routes et des sites liés à l’activité de la filière canne ne sauraient devenir un moyen d‘expression des revendications. L’heure est au travail et à la négociation au sein de l’interprofession. Tout débordement et toute tentative de déstabilisation des négociations en cours sont contraires à la nécessaire sérénité des débats. Tout acte répréhensible est susceptible de faire l’objet de poursuite.



Les négociations qui se déroulent sous l’égide de l’État depuis le 6 juin 2017 se poursuivent intensément afin de permettre aux parties de trouver une solution.