Plan salubrité : une journée pédagogique sur le thème de la réduction des déchets

Étaient présents également les partenaires institutionnels tels que Kélonia, le Parc National, La Réserve Nationale Marine, La Réserve Nationale de l’étang et Cycléa, et les diverses associations spécialisées dans le développement durable.



Lors de cette journée ludique, de nombreuses thématiques ont été proposées aux enfants: le tri sélectif, la valorisation des déchets et du recyclage et bien évidemment la préservation de l’environnement et de la biodiversité.



L’objectif, sensibiliser les élèves autour de ces diverses thématiques ayant été abordées en classe.



Plusieurs ateliers pédagogiques et artistiques ont été animés à destination du jeune public : la fabrication de décorations de Noël à partir des déchets du quotidien, spectacle de marionnettes fabriquées à partir de matériaux de récupération, réduction des emballages avec un goûter "Lontan" suivis d’une collecte de bouchons.