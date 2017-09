Plaine des Grègues: Journées portes-ouvertes curcuma, arrow-root et vétiver ce week-end

Carri Pate Cochon

Carri de poulet chou de vacoa

Dessert : crème rouroute, gâteau de curcuma

Tous les repas seront accompagnés de maïs moulu, riz et grains.

Boissons : jus de tangor, de goyavier, vin compris.

Vente de Curcuma, rouroute, bonbons de rouroute, tangors, miels en bocaux et en morceaux, de confitures artisanales, de fleurs et de légumes.L’occasion de découvrir avec la famille HOAREAU le processus de transformation de leurs produits péi.Les journées curcuma rouroute à la Plaine des Grègues, ont pour but de mettre en valeur la production peï notamment : la production locale de curcuma peï et de la « rouroute ».Explication et démonstration sur place de la production de farine de « rouroute » et de son utilisation.Explication et démonstration sur place des différentes étapes de la production de la poudre de curcuma.Il est fortement conseillé de réserver son repas à l’avance ou au début de la visite.