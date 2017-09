Plaine des Cafres : Un cerf de plus de 120 kg tué par des chiens errants, le 59e en deux mois

Pour Paul Payet, éleveur de cerfs à la Plaine des Cafres, c’est l’hécatombe. Hier soir, son troupeau a subi une nouvelle attaque de chiens errants. Un mâle reproducteur de plus de 120 kg a été tué. Lundi soir déjà et régulièrement depuis deux mois, les chiens s’en prennent à ses bêtes. Au total, Paul Payet et sa voisine, Patricia Lecolier, déplorent la perte de 59 cerfs et une brebis, et cela malgré les rondes deux à trois fois par semaine depuis août dernier. Une dizaine de chiens auraient déjà été capturés, selon Paul Payet."Mais cela de s’arrête pas, nous avons atteint nos limites", avoue-t-il menaçant de rapporter la prochaine bête tuée devant le maire.L’acquisition de drones "permettant de surveiller les zones sensibles, de jour comme de nuit ", a également été proposée par l’édile. " Leur utilisation me semble digne d'un film de science-fiction ", rétorque Paul Payet excédé. Les gendarmes se sont rendus, ce matin, "comme à chaque attaque", tient à remercier l'éleveur qui ne sait plus vraiment vers qui se tourner.Dans un communiqué diffusé jeudi soir, André Thien Ah Koon, le président de la CASUD a alerté les autorités sur le risque "d’une crise 'chiens errants' comme il y a une crise requin".